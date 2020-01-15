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Son dakika… Metin İyidil hakkında yakalama kararı!

Eski Eğitim Doktrin Komutanlığı Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

23:36 -
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Son dakika… Metin İyidil hakkında yakalama kararı!

Odatv’de yer alan habere göre, eski Korgeneral Metin İyidil yargılandığı 15 Temmuz EDOK davasında, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Geçen günlerde, İyidil’in dosyasını inceleyen istinaf mahkemesi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu, İyidil hakkında beraat kararı vererek tahliyesine hükmetti.

Bu kararın ardından bugün Ankara Bölge Adliye Mahkeme 21. Ceza Dairesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yakalama müzekkeresi yazarak, İyidil'in yakalanmasını istedi.

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