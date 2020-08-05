Son dakika! MHP Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk oldu

AKP’ye yönelik sert eleştiriyle gündeme gelen ve “Tarım Bakanı bugün fındık üreticisine ihanet etmiştir” diyen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt sevk edildiği MHP Disiplin Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde ihraç edilmişti. Karara tepki gösteren MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz “MHP'ye 83 bin oy vererek TBMM'ye gönderilen vekilimize sahip çıkma konusunda MHP Ordu İl Başkanlığından bugün itibariyle istifa ediyorum” ifadeleriyle görevi bırakmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Yılmaz’dan boşalan MHP Ordu İl Başkanlığı görevine Naci Şanlıtürk’ün getirildiğini duyurdu.

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