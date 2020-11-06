Son dakika… Milli Eğitim Bakanı duyurdu: İzmir’de eğitim bir hafta daha uzaktan

Bakan Selçuk, Twitter hesabından 6.9 büyüklüğündeki depremle sarsılan İzmir'deki eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili alınan yeni kararı paylaştı.

Selçuk, “İzmir’de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık” ifadelerini kullandı.

BİR HAFTA ARA VERİLMİŞTİ

Bakan Selçuk, 31 Ekim tarihinde yaptığı paylaşımda “Yaraları hep birlikte saracağız. İzmir il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız” demişti.