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Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan ‘yüz yüze eğitim’ açıklaması

Yüz yüze eğitimin başlamasına günler kala, velilerin kafasındaki soru işaretlerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yanıt geldi. Selçuk, 21-25 Eylül 2020 haftasındaki uyum programının hangi gün olacağına okul yönetimlerinin öğretmenlerle birlikte karar vereceğini söyledi. Selçuk, "Uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, ilkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak" dedi.

Sozcu.com.tr
11:36 -
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Son dakika… Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan ‘yüz yüze eğitim’ açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ‘yüz yüze eğitim’ ile ilgili önemli açıklama yaptı.

Sınıflarda sosyal mesafenin korunacağı şekilde düzenleme yapılacağına dikkati çeken Bakan Selçuk, “İmkân ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp, her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Ziya Selçuk’un açıklaması söyle:

* Okul yönetimleri, uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar verecek.

* Uyum Programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1. sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.

* İmkân ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek.

* Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak.

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Son güncelleme: 11:58 16.09.2020
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