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Son dakika… Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona virüsüyle ilgili okulların tatil edilip edilmemesi ile ilgili açıklamada bulundu. Selçuk, "Okulların tatil takvimiyle ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum" dedi.

23:10 -
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Son dakika… Milli Eğitim Bakanlığı’ndan okul tatili ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Corona virüsü salgını kapsamında okulların tatil edilip edilmeyeceğiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşeceğini açıklamasının ardından vatandaşlarda büyük bir merak oluşmuştu.

Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

* Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir.

* Okulların tatil takvimiyle ilgili resmî kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum.

SAĞLIK BAKANI KOCA NE DEMİŞTİ?
Bakan Koca gazetecilere yaptığı açıklamada, okulların tatil edilip edilmemesi ile ilgili Milli Eğitim Bakanı ile görüşüleceğini belirtmişti.
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Son güncelleme: 00:08 11.03.2020
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