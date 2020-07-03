Son dakika… Milli Emlak’a operasyon! İmha etmeyip satmışlar

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’daki Anadolu Yakası Milli Dairesi’ne imha edilmek üzere teslim edilen bazı malzemelerin usulsüz olarak satıldığını belirledi.

ARALARINDA ŞUBE MÜDÜRÜ DE VAR

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’na yediemin hizmeti veren üç depoya operasyon düzenlendi. Baskında aralarında Milli Emlak'ta müdür olarak görevli bir kişinin de yer aldığı 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda iki tabanca ve 24 mermi ele geçirildi.

FİRMALARA SATMIŞLAR

Şüphelilerin; güvenlik birimlerince ele geçirilen ve imha edilmesi için Milli Emlak’a teslim akaryakıt, cep telefonu, saat gibi kaçak ürünleri bazı firmalara sattıkları öne sürüldü.