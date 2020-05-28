Son dakika… Milli Savunma Bakanı duyurdu: Terhisler başlıyor

Milli Savunma Bakanı Akar, &#8220;31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı&#8221; dedi.. DETAYLAR GELİYOR&#8230;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-milli-savunma-bakani-duyurdu-terhisler-basliyor-5841881","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-milli-savunma-bakani-duyurdu-terhisler-basliyor-5841881","pageType":"yazi","pageIdentifier":5841881,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Milli Savunma Bakanu0131 duyurdu: Terhisler bau015flu0131yor"});aip('newsArticle', {"identifier":5841881,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-milli-savunma-bakani-duyurdu-terhisler-basliyor-5841881/","headline":"Son dakika&#8230; Milli Savunma Bakanu0131 duyurdu: Terhisler bau015flu0131yor","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["pazar","son dakika"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"mahiragar","dateCreated":"2020-05-28 15:50:02","datePublished":"2020-05-28 15:50:02","dateModified":"2020-05-28 15:56:33","info":"{"seo_news":"false"}"});