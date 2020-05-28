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Son dakika… Milli Savunma Bakanı duyurdu: Terhisler başlıyor

Corona virüsü önlemleri kapsamında ertelen askerlik ve terhis işlemleri işlemleri yeniden başlıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terhis işlemlerinin 31 Mayıs'ta başlayacağını duyurdu.

15:50 -
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Son dakika… Milli Savunma Bakanı duyurdu: Terhisler başlıyor

Milli Savunma Bakanı Akar, “31 Mayıs Pazar gününden itibaren terhisleri başlatacağız. Bununla ilgili önemli tedbirler alındı” dedi.

DETAYLAR GELİYOR…

pazar son dakika
Son güncelleme: 15:56 28.05.2020
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