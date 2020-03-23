Son dakika… Milli Savunma Bakanlığı: Yeni gelen erler gözetim altında

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen gençlerimizi corona virüsü enfeksiyonuna karşı korumak için her türlü gayret sarf edilmektedir.

*Yeni celpler şehre varışlarından itibaren doğrudan birliklerine sevk edilmekte ve sağlık muayenesinden geçirilmekte, tüm bu işlemler sosyal mesafe kuralı uygulanarak yapılmaktadır.

*Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alınmaktadır.

*Bu hassas süreçte virüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır.