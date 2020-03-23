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Son dakika… Milli Savunma Bakanlığı: Yeni gelen erler gözetim altında

Milli Savunma Bakanlığı, acemi birliklere katılan askerlerle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, corona virüsü tehdidine karşı her türlü önlemin alındığını belirtti.

09:42 -
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Son dakika… Milli Savunma Bakanlığı: Yeni gelen erler gözetim altında

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

*Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen gençlerimizi corona virüsü enfeksiyonuna karşı korumak için her türlü gayret sarf edilmektedir.

*Yeni celpler şehre varışlarından itibaren doğrudan birliklerine sevk edilmekte ve sağlık muayenesinden geçirilmekte, tüm bu işlemler sosyal mesafe kuralı uygulanarak yapılmaktadır.

*Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alınmaktadır.

*Bu hassas süreçte virüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır.

askerlik Milli Savunma Bakanlığı son dakika
Son güncelleme: 09:52 23.03.2020
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