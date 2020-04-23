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Son dakika… Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşı söyledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100’üncü kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için saat 21:00’de milyonlarca vatandaş evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi.

20:59 -
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Son dakika… Milyonlar hep bir ağızdan İstiklâl Marşı söyledi

Corona virüsü önlemleri kapsamında TBMM’nin 100. kuruluş yıl dönümünü vatandaşlar evlerinde kutladı.

Saat 21:00’de milyonlarca vatandaş evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklâl Marşımızı söyledi.

BAYRAM VE YIL DÖNÜMÜ COŞKUSU

Samsun'da vatandaşlar soğuk havaya rağmen cam ve balkonlara çıkarak İstiklâl Marşı söyledi.

Saat 21.00’da okullardan çalınan İstiklâl Marşı’na balkon ve camlara çıkan vatandaşlar eşlik etti.

Kars Sarıkamış'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100'üncü yıl kutlamaları corona virüsü salgınından dolayı evlerde coşkuyla kutlandı. Sarıkamış'ta meşaleli ve bayraklı 23 Nisan coşkusu ise renkli görüntülere sahne oldu.

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Corona Mersin son dakika TBMM Türkiye
Son güncelleme: 21:19 23.04.2020
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