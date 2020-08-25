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Son dakika! MSB açıkladı: Bölge derhal ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk - Rus ortak devriyesi sırasında yaşanan patlamayla ilgili açıklama yaptı. MSB, "Patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

12:53 -
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Son dakika! MSB açıkladı: Bölge derhal ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı İdlib’deki M4 karayolunda Türk – Rus ortak devriyesi sırasında patlama meydana geldiğini açıkladı. Konvoydaki bir araç hafif şekilde hasar alırken bölge ateş altına alındı.

MSB’nin açıklaması şöyle:

* Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'teki M4 karayolunda icra edilen 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür.

* Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir.

Milli Savunma Bakanlığı operasyon patlama Rusya son dakika Türkiye
Son güncelleme: 13:11 25.08.2020
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