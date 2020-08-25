Son dakika! MSB açıkladı: Bölge derhal ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı İdlib’deki M4 karayolunda Türk – Rus ortak devriyesi sırasında patlama meydana geldiğini açıkladı. Konvoydaki bir araç hafif şekilde hasar alırken bölge ateş altına alındı.
MSB’nin açıklaması şöyle:
* Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'teki M4 karayolunda icra edilen 26'ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür.
* Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir.