Son dakika… MSB: İki terörist teslim oldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:. &#8220;Terör örgütü PKK&#8217;da çözülme devam ediyor. Suriye&#8217;nin kuzeyinden kaçan iki PKK/YPG´li terörist daha Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç&#8217;taki hudut karakollarımıza teslim oldu.&#8221;. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-msb-iki-terorist-teslim-oldu-5605471","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-msb-iki-terorist-teslim-oldu-5605471","pageType":"yazi","pageIdentifier":5605471,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; MSB: u0130ki teru00f6rist teslim oldu"});aip('newsArticle', {"identifier":5605471,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-msb-iki-terorist-teslim-oldu-5605471/","headline":"Son dakika&#8230; MSB: u0130ki teru00f6rist teslim oldu","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"Serdar Aksoy","dateCreated":1580800119,"datePublished":1580800119,"dateModified":1580800119,"info":"{"seo_news":"false"}"});