Son dakika… MSB: İki terörist teslim oldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan iki PKK/YPG´li terörist daha Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu.”