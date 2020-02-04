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Son dakika… MSB: İki terörist teslim oldu

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK'dan kaçan iki teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Sozcu.com.tr
10:08 -
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Son dakika… MSB: İki terörist teslim oldu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan iki PKK/YPG´li terörist daha Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu.”

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