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Son dakika… MSB’den bedelli askerlik açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı, haziran ayında silahaltına alınacak bedelli yükümlülerin yapılacak corona virüsü testinin negatif çıkmasıyla askere sevk edileceğini duyurdu.

17:46 -
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Son dakika… MSB’den bedelli askerlik açıklaması!

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) corona virüsü salgını ile mücadelesinin başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Bize emanet edilen Mehmetçiklerin askerlik hizmetini güvenli olarak yerine getirmeleri ve virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla, her türlü tedbir alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

*Haziran 2020’de silahaltına alınacak bedelli yükümlüler de yapılacak PCR testinin negatif çıkmasını müteakip askere sevk edilecektir. Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek icra edilecek bir aylık eğitimlerinin sonunda yemin ederek terhis edileceklerdir. DHA

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Son güncelleme: 18:14 15.06.2020
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