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Son dakika… MSB’den yeni NAVTEX kararı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan NAVTEX açıklamasında "Rusya Federasyonu tarafından ilan edilen NOTAM'ın Türk NAVTEX servis bölgesi içinde yer alması nedeniyle seyir emniyeti açısından bazı etkilerinin olabileceği değerlendirilerek NAVTEX ilan edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

20:10 -
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Son dakika… MSB’den yeni NAVTEX kararı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Rusya Federasyonu tarafından ilan edilen NOTAM’ın Türk NAVTEX servis bölgesi içinde yer alması nedeniyle seyir emniyeti açısından bazı etkilerinin olabileceği değerlendirilerek NAVTEX ilan edilmiştir.

* Söz konusu NAVTEX ilanı 7 Nisan, 21 Nisan, 4 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Haziran, 18 Ağustos tarihlerinde yapılanlar gibi seyir emniyetinin sağlanması açısından rutin bir uygulamadan ibarettir.

* Bu kapsamda yapılan bazı yanlış değerlendirmelerin aksine Rusya Federasyonu ile herhangi bir tatbikat, eğitim, atış faaliyeti icra edilmeyecektir

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Son güncelleme: 20:13 03.09.2020
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