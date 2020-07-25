Son dakika… Muharrem İnce CHP Kongresi’ne katıldı mı? Yanıt az önce geldi

CHP&#8217;nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce&#8217;nin kurultaya katılıp katılmadığı merak konusu olmuştu.. Muharrem İnce, kurultaya katıldı ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu&#8217;nun konuşmasını dinledi.. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-muharrem-ince-chp-kongresine-katildi-mi-yanit-az-once-geldi-5952377","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-muharrem-ince-chp-kongresine-katildi-mi-yanit-az-once-geldi-5952377","pageType":"yazi","pageIdentifier":5952377,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Son dakika&#8230; Muharrem u0130nce CHP Kongresi&#8217;ne katu0131ldu0131 mu0131? Yanu0131t az u00f6nce geldi"});aip('newsArticle', {"identifier":5952377,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-muharrem-ince-chp-kongresine-katildi-mi-yanit-az-once-geldi-5952377/","headline":"Son dakika&#8230; Muharrem u0130nce CHP Kongresi&#8217;ne katu0131ldu0131 mu0131? Yanu0131t az u00f6nce geldi","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/07/25/iecrop/foto-gercek-gundem_16_9_1595679176-880x495.jpg","author":"Serdar Aksoy","dateCreated":"2020-07-25 15:13:25","datePublished":"2020-07-25 15:13:25","dateModified":"2020-07-25 15:13:25","info":"{"seo_news":"false"}"});