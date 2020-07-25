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Son dakika… Muharrem İnce CHP Kongresi’ne katıldı mı? Yanıt az önce geldi

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı, pandemi koşulları altında Ankara Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Sozcu.com.tr
15:13 -
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Son dakika… Muharrem İnce CHP Kongresi’ne katıldı mı? Yanıt az önce geldi

CHP’nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin kurultaya katılıp katılmadığı merak konusu olmuştu.

Muharrem İnce, kurultaya katıldı ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını dinledi.

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