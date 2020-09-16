Son dakika… Muş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD’dan edinilen bilgiye göre saat 17.48’de Muş Korkut’ta 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16.24 km derinliğinde meydana gelen depremle ilgili Muş Valiliği, açıklamada bulundu.

Açıklamada, “Saat 17.48'de Korkut ilçemiz merkezli 4.7 şiddetli deprem meydana gelmiştir. Muş merkezde de hissedilen depreme ilişkin bir olumsuz durum şu ana kadar intikal etmemiştir. Kolluk kuvvetlerimiz ile AFAD ve sağlık teşkilatımız teyakkuzda olup şu an için bir sıkıntı görülmemektedir” denildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine göre, Muş’ta meydana gelen depremin büyüklüğü 4,6 olarak kaydedilirken, yerin yaklaşık 5 kilometre altında gerçekleştiği duyuruldu.

Çevre ilçelerde de hissedilen deprem vatandaşları korkuttu. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

BAKAN SOYLU BİLGİ ALDI

Depremle ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Muş'un Korkut ilçesinde saat 17.48'de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok. Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor” dedi.

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

MUŞ BİNDİRMESİ: Muş havzasının kuzeybatısında, yaklaşık 25 km uzunlukta, BKB-DGD gidişli biindirme fayı, Muş bindirmesi olarak adlandırılmıştır. Doğuda Murat nehrine kadar belirgin olarak izlenebilen fay, Muş havzasını KD'dan sınırlamaktadır. Muş havzasındaki bu bindirmenin güneyinde, Anzar köyü doğusunda, 2 ve 5 km uzunlukta D-B doğrultulu iki bindirme fayı daha yer almaktadır (Şaroğlu vd. 1987).

MALAZGİRT (MUŞ) FAYI: Malazgirt’in 8 km doğusunda, yaklaşık 20 km uzunlukta ve KKD-GGB gidişli birkaç kırıktan oluşan fay, Malazgirt fayı olarak adlandırılmıştır. Araştırmacılar, Malazgirt-Patnos karayolunun fayla kesiştiği yerde, açılma çatlakları ve basınç sırtlarının gelişmiş olduğunu ve fayın sol yönlü doğrultu atımlı olduğunu belirtmektedir.