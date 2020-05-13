Son dakika… O dekan istifa etti

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, katıldığı bir video konferans görüşmesi sırasında kameranın açık olduğunu unutup, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada “Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma” dedi. Yanında bulunan bir kişi tarafından uyarılan 58 yaşındaki dekan, yayında olduğunu öğrenince ise neye uğradığını şaşırdı.

Olayın basına yansımasının ardından Acar, görevinden istifa etti. Üniversiteden yapılan açıklamada Acar’ın istifası ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

* Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar’ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir.