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Son dakika… Ordu’da korkutan deprem! Son depremler

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 00.23'te Ordu'nun Korgan ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem olduğu kaydedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken çevre illerden de hissedildi.

00:39 -
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Son dakika… Ordu’da korkutan deprem! Son depremler

Ordu’da saat 00.23’te deprem meydana geldi. AFAD’ın son depremler listesinde yer alan bilgilere göre, Ordu’nun Korgan ilçesinde derinliği 7 kilometre olarak belirlenen 4,0 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıklarken, derinliğini ise 5 kilometre olarak kaydetti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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Son güncelleme: 00:42 10.04.2020
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