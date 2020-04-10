Son dakika… Ordu’da korkutan deprem! Son depremler

Ordu’da saat 00.23’te deprem meydana geldi. AFAD’ın son depremler listesinde yer alan bilgilere göre, Ordu’nun Korgan ilçesinde derinliği 7 kilometre olarak belirlenen 4,0 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıklarken, derinliğini ise 5 kilometre olarak kaydetti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER