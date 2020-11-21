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Son dakika… Türkiye’den yeni Navtex ilanı

Oruç Reis'in Akdeniz'deki görev süresi 29 Kasım'a kadar uzatıldı.

Güncellenme: 12:26, 21/11/2020
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Son dakika… Türkiye’den yeni Navtex ilanı

AYRINTILAR GELİYOR….

NAVTEX NEDİR?

İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

İngilizce oruç son dakika
Yayınlanma Tarihi:12:22,
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