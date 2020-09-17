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Son dakika! Osman Baydemir’le ilgili kırmızı bülten talebi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, İngiltere'de olduğu belirtilen ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan aranan eski HDP milletvekili Osman Baydemir'in iadesi ve kırmızı bülten çıkarılması için talepname hazırladı. Savcılıkça hazırlanan talepname, Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

14:27 -
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Son dakika! Osman Baydemir’le ilgili kırmızı bülten talebi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan kırmızı bülten formu ve iade talebinde, Osman Baydemir’in İngiltere’de olduğu değerlendirildiği belirtildi. Baydemir hakkındaki suçlamalar ve tespit edilen eylemlerin yer aldığı yazıda, Osman Baydemir hakkında Diyarbakır 3’üncü Sulh Ceza Mahkemesi’nce ‘Silahlı Terör Örgütü’ne Üye Olmak’ suçundan yokluğunda tutuklama kararı verildiği ve işlediği iddia edilen suçun, askeri ve siyasi olmadığı hatırlatıldı.

Cumhuriyet Savcısı, talep yazısında şu ifadelere yer verdi:

* Şüpheli Osman Baydemir’in işlediği iddia edilen Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçu nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızla soruşturma yapılmaktadır. Ülkenizde olduğu belirtilen şüpheli hakkındaki soruşturmanın sonuçlandırılabilmesi için Türkiye’ye iade edilmesini rica ederim.

* İade kararı için ek bilgi veya belgeye ihtiyaç duyarsanız size ulaştırmamız için tercüme süresi de gözetilerek lütfen uygun bir süre veriniz. Bu vesileyle en derin sayılarımı sunar, göstereceğiniz işbirliği için şimdiden teşekkür ederim.

Hazırlanan kırmızı bülten formu ve iade talebi, İngiltere’deki makamlara iletilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi. (DHA)

Adalet Bakanlığı Diyarbakır HDP İngiltere Osman Baydemir son dakika Terör
Son güncelleme: 14:57 17.09.2020
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