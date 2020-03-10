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Son dakika… Osman Kavala’dan casusluk suçlamasına yanıt!

Önceki gün hakkında yürütülen casusluk suçlaması ile bir kez daha tutuklanan cezaevindeki Osman Kavala, suçlamalara yanıt verdi. Kavala, "Tutukluluğumu ne pahasına olursa olsun devam ettirme niyetinin, yargı mensuplarını yasaları ihlal etme noktasına sürüklemiş olduğunu görmek son derece üzücü ve endişe vericidir" ifadesini kullandı.

18:11 -
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Son dakika… Osman Kavala’dan casusluk suçlamasına yanıt!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Osman Kavala “siyasal veya askeri casusluk” iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kavala suçlamalara verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

* Pazartesi akşamı itibariyle, son dakikada icat edilmiş olan casusluk suçlamasıyla üçüncü defa tutuklandım.

* Öncekiler gibi hiçbir delile dayanmayan, ancak öncekilerden daha da saçma olan bu iddianın, Yargı Reformu paketinin getirdiği, iddianame öncesi 2 yıllık tutuklama süresi kısıtlamasını ve AİHM'in ihlal kararını boşa çıkartmaya yönelik olduğu açıktır.

* Tutukluluğumu ne pahasına olursa olsun devam ettirme niyetinin, yargı mensuplarını yasaları ihlal etme noktasına sürüklemiş olduğunu görmek son derece üzücü ve endişe vericidir.

* Normal karşılanması halinde bu davranış, ceza davaları için tehlikeli bir örnek oluşturacaktır.

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15 Temmuz darbe FETÖ Pazartesi son dakika
Son güncelleme: 18:16 10.03.2020
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