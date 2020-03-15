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Son dakika: Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem! (Son depremler)

Osmaniye'de saat 13.35'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Osmaniye'ye bağlı Sumbaş ilçesi olan depremin derinliği 18.97 km olarak ölçüldü. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel son depremler listesi...

13:50 -
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Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 4.0 büyüklüğündeki deprem yerin 5 km derinliğinde yaşandı. Her iki merkeze göre depremin merkez üssü Osmaniye’nin Sumbaş ilçesi oldu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi deprem Osmaniye son dakika son depremler
Son güncelleme: 14:00 15.03.2020
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