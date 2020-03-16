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Son dakika: Osmaniye’de bir deprem daha! Son depremler listesi…

Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 3.9 büyüklüğündeki deprem yerin 5 km derinliğinde yaşandı. Her iki merkeze göre depremin merkez üssü Osmaniye’nin Sumbaş ilçesi oldu.

16:00 -
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Son dakika: Osmaniye’de bir deprem daha! Son depremler listesi…

AFAD verilerine göre 15:35’te Osmaniye’de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Sumbaş olan depremin derinliği 18.97 kilometre olarak açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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