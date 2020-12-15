Son dakika… Osmanlı Hanedanı’nın en yaşlı erkek üyesi vefat etti

Sultanzade Yavuz Alpan dün gece Türkiye saatiyle 22.30'da tedavi gördüğü Amerikan Üniversitesi Beyrut Tıp Merkezi'nde vefat etti. Son ana kadar merhumun başında olan kızı Sindiye Hanım, tarihçi Dr. İbrahim Pazan’a babasının kalp yetmezliğinden vefat ettiğini söyledi. 92 yaşındaki Alpan, bugün öğle namazının ardından Beyrut'ta toprağa verilecek.

SULTANZADE YAVUZ ALPHAN KİMDİR?

Sultan Abdülmecid Han'ın tahta geçmeyen oğullarından Şehzade Mehmed Burhaneddin Efendi'nin oğlu Şehzade İbrahim Tevfik Efendi'nin kızı Fatma Zehra Sultan'ın oğludur. Selami Süleyman Alpan Müşir Kazım Paşa'nın oğluydu. Sürgün sırasında 29 yaşında olan Fatma Zehra Sultan, zevci Selami Süleyman Alpan ve kızı 6 yaşındaki Bilun ile önce gemiyle Köstence'ye, oradan Bükreş'e gitti.

Orada 6 ay kadar oturduktan sonra Fransa'ya geçtiler. Bir yıl Paris'te, 1.5 yıl da Nice'te yaşadılar. Damad Selami Süleyman Beyefendi'nin babası Kazım Paşa Hayfa'daki evini onlara verince oraya naklettiler. Merhum Yavuz Alpan 1928 yılında Hayfa'da doğdu. Daha sonra da Beyrut'a yerleştiler. Fatma Zehra Sultan 1965'te İstanbul'da vefat etti.

Kabri Çemberlitaş'ta Sultan İkinci Mahmud Han Türbesi haziresindedir. Merhum Yavuz Alpan'ın ablası Bilun Hanımsultan da 17 Ocak 2019 günü sürgünü gören son kişi olarak 100 yaşında Beyrut'ta vefat etmişti. Eşi 1993'te vefat eden Alpan'ın 1962 doğumlu Sindiye isminde bir kızı ve Aya isimli 8 yaşında bir torunu vardır. (İHA)