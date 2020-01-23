Peş peşe depremler! Profesör Perinçek’ten rahatlatan açıklama

Manisa Akhisar’da dün gece en büyüğü 5.4, Ankara Akyurt’ta ise bu sabah en büyüğü 4.5 olmak üzere arka arkaya depremler meydana geldi.

Sadece Manisa ve Ankara çevresinde değil tüm Türkiye’de paniğe yol açan depremler hakkında Jeoloji Profesörü Doğan Perinçek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Depremlerde enerjinin birden değil, parça parça boşaldığının altını çizen Prof. Perinçek şu değerlendirmeyi yaptı:

* Akhisar Manisa dolayında fayların buluşma alanında deprem fırtınası devam ediyor. Çok sayıda artçı deprem olmasına sevinmeliyiz.

* Enerji birden değil parça parça boşalıyor. Yüzlerce artçı deprem ile enerji boşalmaya devam ediyor.

* 4.5 büyüklüğünde Ankara depremi de artçılarıyla devam ediyor. Ankara dolayında büyük deprem yaratacak fay yok.

* Her iki deprem için tehlikenin geçtiğini düşünüyorum.

İLGİLİ HABER Depreme böyle yakalandılar! İşte o anlar...