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Peş peşe depremler! Profesör Perinçek’ten rahatlatan açıklama

Türkiye dün Manisa'da, bugün ise Ankara'da yaşanan peş peşe depremlerle sarsıldı... Sadece bölgede yaşayanları değil tüm Türkiye'yi tedirgin eden depremlerin ardından Jeoloji Profesörü Doğan Perinçek, önemli açıklamalarda bulundu. Deprem uzmanı Perinçek, faylarda enerji boşalmaları olduğunu belirterek, "Tehlikenin geçtiğini düşünüyorum" dedi.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale
11:50 -
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Peş peşe depremler! Profesör Perinçek’ten rahatlatan açıklama

Manisa Akhisar’da dün gece en büyüğü 5.4, Ankara Akyurt’ta ise bu sabah en büyüğü 4.5 olmak üzere arka arkaya depremler meydana geldi.

Sadece Manisa ve Ankara çevresinde değil tüm Türkiye’de paniğe yol açan depremler hakkında Jeoloji Profesörü Doğan Perinçek sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Depremlerde enerjinin birden değil, parça parça boşaldığının altını çizen Prof. Perinçek şu değerlendirmeyi yaptı:

* Akhisar Manisa dolayında fayların buluşma alanında deprem fırtınası devam ediyor. Çok sayıda artçı deprem olmasına sevinmeliyiz.

* Enerji birden değil parça parça boşalıyor. Yüzlerce artçı deprem ile enerji boşalmaya devam ediyor.

* 4.5 büyüklüğünde Ankara depremi de artçılarıyla devam ediyor. Ankara dolayında büyük deprem yaratacak fay yok.

* Her iki deprem için tehlikenin geçtiğini düşünüyorum.

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Ankara deprem Jeoloji Manisa son dakika sosyal medya Türkiye tweet
Son güncelleme: 12:07 23.01.2020
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