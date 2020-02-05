Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Pilot ile kule konuşmaları da ortaya çıktı!

Pistten çıkan uçağın pilotu ile kule görevlileri arasındaki konuşmalar da ortaya çıktı. Kule görevlisi pistten çıkan uçağın pilotuna, "sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti" anonsu dikkat çekti.

20:43 -
Haberler Gündem

Uçak inmeden önce kule görevlisinin başka bir uçağın pilotuna da yaptığı anons dikkat çekti. Kule görevlisinin, “10 dakikalık operasyonu keseceğiz çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var” anonsu yaptı.

O DİYALOGLAR ŞÖYLE;

Kule: “Pist değişecek muhtemel 2,4 pist olacak dinlemede kalın şu an için 10 dakikalık operasyonu keseceğiz. Çünkü yaklaşmadaki rüzgarla yer rüzgarı arasında bir takım tutarsızlıklar var. Pas geçen trafiklerimiz fazla malumat dinlemede kalın arayacağım”

Kule pistten çıkan uçağın pilotuna :87R merhabalar, sizden önce inen trafiğimiz kuvvetli kuyruk rüzgârı (tail-wind) rapor etti

Kule: Sizden önceki trafik pas geçti    (DHA)

İLGİLİ HABERSon dakika... Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı! Can kaybı yok 52 yaralı varSon dakika... Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı! Can kaybı yok 52 yaralı var İLGİLİ HABERKazadan 24 saat önce Bakan Turhan açıklama yapmıştı: Pist yorgunKazadan 24 saat önce Bakan Turhan açıklama yapmıştı: Pist yorgun
son dakika trafik uçak
Son güncelleme: 20:47 05.02.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more