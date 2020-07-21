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Son dakika… Pınar Gültekin’in katil zanlısı adliyeye sevk edildi!

Muğla'nın Ula İlçesinde 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i öldüren eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

19:34 -
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi son sınıfında öğrenim gören ve sınavlara hazırlanan 27 yaşındaki Pınar Gültekin 16 Temmuz tarihinde öğleden sonra aniden ortadan kayboldu. Ailesi polis ve jandarmaya başvurarak ayrıca sosyal medyadan yardım isteyerek Gültekin' in bulunmasını istedi.

Ekipler, Pınar Gültekin’i bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı. Polis, Gültekin’in AVM‘de bir kişi ile konuştuğunu ve bu kişinin Muğla merkezde Cüce Bar isimli eğlence mekanını işleten evli ve bir çocuk babası 40 yaşındaki Cemal Metin Avcı olduğunu belirledi.

FOTO: İHA

PINAR NASIL BULUNDU?

Avcı’nın Menteşe ilçesine bağlı Yerkesik Mahallesi’ndeki çiftlik evinin etrafındaki ormanlık alanda aramalarını yoğunlaştıran güvenlik güçleri ormanlık alana atılmış bir varil tespit etti.

FOTO: İHA

İtfaiye ekiplerinin elektrikli keski ile güçlükle açabildiği varil içinden çıkan cansız kadın bedenin Pınar Gültekin’e ait olduğu saptandı.

KATİL ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Pınar Gültekin’in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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Son güncelleme: 19:45 21.07.2020
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