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Son dakika: Polisten kaçan şahıs böyle bulundu!

Arnavutköy'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan çalıntı araçtaki 4 şüpheliden 3'ü yakalanırken biri ormanlık alana kaçtı. Kaçan şüpheli çamura saplanmış halde bulundu. Hareket edemeyen şahıs son dakikada kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

13:53 -
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Son dakika: Polisten kaçan şahıs böyle bulundu!

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çalıntı araç olduğu düşünülen bir otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüpheliler Hadımköy’den İhsaniye’ye kadar takip edildi. Durdurulan araçtaki 4 şüpheliden 1’i ormanlık alana kaçtı, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Foto: DHA

Boğazköy-İhsaniye arasındaki ormanlık alana kaçan şüpheli bir süre sonra izini kaybettirdi. Ormanlık alanda bulunan hafriyat döküm sahasına giren şüpheli buradaki bataklık alana saplandı. Hareket edemeyen şüpheli sabaha kadar bataklıktan kurtulmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.  Sabah saatlerinde hafriyat sahası çalışanlarına bağırarak sesini duyuran şüpheli, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri tarafından 2 saatlik bir çalışma sonucu bataklıktan çıkarıldı. Uzun süren çalışma sonucu kurtarılan Doğukan G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA)

 

Emniyet Hadımköy Polis son dakika
Son güncelleme: 14:17 18.01.2020
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