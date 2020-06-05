Son dakika… Prof. Dr. Naci Görür’den Malatya depremi yorumu!

Prof. Dr. Naci Görür, şunları belirtti:
* Elazığ depreminden sonra stresin Malatya'ya doğru, özellikle Çelikhan-Erkenek koluna doğru kayabileceğini ifade etmiştik.
* Sanıyorum şimdi olan 5 büyüklüğündeki deprem bu yöne doğru olan hareketliliği gösteriyor olabilir.
* İnşallah zaiyat yoktur.
ARTÇI DEPREMLER OLDU
Kandilli Rasathanesi'ne göre 21:11'den sonra Kale ilçesi ve Pütürge ilçesinde birçok artçı deprem meydana geldi.
Deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığını belirten AFAD, bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.