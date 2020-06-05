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Son dakika… Prof. Dr. Naci Görür’den Malatya depremi yorumu!

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21:06'da yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

22:12 -
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Son dakika… Prof. Dr. Naci Görür’den Malatya depremi yorumu!

Prof. Dr. Naci Görür, şunları belirtti:

* Elazığ depreminden sonra stresin Malatya'ya doğru, özellikle Çelikhan-Erkenek koluna doğru kayabileceğini ifade etmiştik.

* Sanıyorum şimdi olan 5 büyüklüğündeki deprem bu yöne doğru olan hareketliliği gösteriyor olabilir.

* İnşallah zaiyat yoktur.

ARTÇI DEPREMLER OLDU

Kandilli Rasathanesi'ne göre 21:11'den sonra Kale ilçesi ve Pütürge ilçesinde birçok artçı deprem meydana geldi.

Deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığını belirten AFAD, bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

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Son güncelleme: 22:42 05.06.2020
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