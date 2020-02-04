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Son dakika…. Profesörlere FETÖ operasyonu

FETÖ’nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen çoğu GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeli 32 doktora yönelik FETÖ operasyonu yapıldı.

10:48 -
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Son dakika…. Profesörlere FETÖ operasyonu

FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 32 doktor hakkında, göz altı kararı verildi. Şüphelilerden 23’ü gözaltına alındı. Hakkında işlem başlatılanlardan 17'si, GATA personeli olarak aktif görevde olan 3 profesör, 8 doçent, 5 yardımcı doçent ve 1 doktor.

Şüpheliler arasında 2 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent olma üzere 4 de emekli doktor bulunuyor. Bunların dışında 8’i değişik hastanelerde görevli, 2'si istifa etmiş, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 11 doktor da şüpheliler arasında yer alıyor.

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Son güncelleme: 11:03 04.02.2020
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