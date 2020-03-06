Son dakika… Putin ile Esad arasında ‘Türkiye’ görüşmesi

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, dün Moskova’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’la vardıkları anlaşmalar hakkında Esad’a bilgi veren Putin, bunların uygulanmasının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde istikrarın tesis edilmesini sağlayacağının altını çizdi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Erdoğan ile Putin arasındaki görüşmeden çıkan sonuçları çok olumlu bulduğunu söyleyen Esad, terör örgütleriyle mücadele alanındaki desteği ve Suriye’nin egemenliğiyle toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çabaları nedeniyle Putin’e minnettarlığını ifade etti.

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