Son dakika… Reina saldırganına 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası!

İstanbul Ortaköy’de bulunan eğlence merkezi Reina’ya 2017 senesinin yılbaşı gecesinde düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 19’u tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görülen davada sanık Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 368 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

NE OLMUŞTU?

Önceki celselerde mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov'un IŞİD'in emir ve talimatlarıyla 1 Ocak 2017'de, saat 01.15 sıralarında Reina'da kaleşnikof otomatik silahla eylemi gerçekleştirdiği belirtilerek “39 kişiyi kasten öldürme” ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istemişti. Sanık Masharipov hakkında ayrıca “79 kişiyi öldürmeye teşebbüs” ve 6136 sayılı ateşli silahlar kanuna muhalefet suçundan bin 28 yıldan bin 583 yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Sanık İlyas Mamaşaripov'un da sanık Masharipov'un 6136 sayılı kanuna muhalefet dışındaki suçlarına yardım etmek suçundan 632 yıla kadar hapsi talep edilmişti.