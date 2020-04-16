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Son dakika… Resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı iddialarına Emniyet’ten açıklama!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Sozcu.com.tr
00:06 -
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Son dakika… Resmi tatillerde sokağa çıkma yasağı iddialarına Emniyet’ten açıklama!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 23 Nisan ve 1 Mayıs resmi tatillerinde sokağa çıkma yasağı getirilmesi ve hafta sonuna kadar yasağın sürdürüleceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

EGM’den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

* Bugün bir kısım sosyal medya hesaplarından İçişleri Bakanlığınca önümüzdeki hafta 23-24-25-26 Nisan ve 01-02-03 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin iddialarda bulunulmuştur.

* Söz konusu bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

* Vatandaşlarımızın bu konularla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamalara itibar etmeleri gerekmekte olup, bu asılsız iddialarda bulunanlar hakkında gerekli tahkikatlar başlatılmıştır.

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Son güncelleme: 00:22 16.04.2020
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