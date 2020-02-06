Son dakika… Rusya’dan askeri heyet Türkiye’ye geliyor!

Kalın, İdlib konusunda şunları söyledi:

* Askeri gözlem noktaları yerinde durmaya devam edecektir.

* Çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen sınırlarda değişikliği kabul etmemiz mümkün değil.

* Askerlerimizin can güvenliğinin sağlanması için gerekli tahkimat yapılacaktır.

* Rejimin ay sonuna kadar girdiği yerlerden geri çekilmesi gerekir.

* Bundan sonra yapacağı her bir hatanın ağır sonuçları olacaktır.

* Bu mesajları Rus mevkidaşlarımıza da ilettik.

* Astana süreci ile ilgili yeni bir toplantı olabilir.

* Rus askeri heyetiyle görüşmelerden sonra yol haritası belirlenecek.

ORTA DOĞU BARIŞ PLANI

* Bu planın barış ve çözüm planı olmadığı açık bir şekilde görülüyor.

* Bu plan iki devletli çözümü tamamen ortadan kaldırmaktadır.

* Bir mahrumiyet yok etme planıdır.

* Bu plan yeni değildir, Ariel Şaron'un planıdır.

* İnsansız topraksız tarihsiz devletsiz bir Filistin hayal etmektedirler.

AVRUPA PARLAMENTOSU’NDAKİ KONFERANS

* Konferans teröristlerin açıkça propaganda yaptığı kendilerini meşrulaştırmaya çalıştığı bir platforma dönüşmüştür.

* Bu toplantı AP'nin teröre destek verdiğinin ve suç işlediğini açık bir delilidir.

ABD İLE İSTİHBARAT PAYLAŞIMI

* Devam ediyor. Ama yeterli mi? Buna evet demem mümkün değil.

* Terör örgütleriyle mücadelemizde müttefiklerimizden yeterli destek görmüyoruz.