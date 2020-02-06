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Son dakika… Rusya’dan askeri heyet Türkiye’ye geliyor!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'dan askeri bir heyetin Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Esad rejiminin İdlib'deki saldırısına değinen Kalın, "Askerimizin korunması için gerekli her şey yapılacak" dedi.

19:46 -
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Son dakika… Rusya’dan askeri heyet Türkiye’ye geliyor!

Kalın, İdlib konusunda şunları söyledi:

* Askeri gözlem noktaları yerinde durmaya devam edecektir.

* Çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen sınırlarda değişikliği kabul etmemiz mümkün değil.

* Askerlerimizin can güvenliğinin sağlanması için gerekli tahkimat yapılacaktır.

* Rejimin ay sonuna kadar girdiği yerlerden geri çekilmesi gerekir.

* Bundan sonra yapacağı her bir hatanın ağır sonuçları olacaktır.

* Bu mesajları Rus mevkidaşlarımıza da ilettik.

* Astana süreci ile ilgili yeni bir toplantı olabilir.

* Rus askeri heyetiyle görüşmelerden sonra yol haritası belirlenecek.

ORTA DOĞU BARIŞ PLANI

* Bu planın barış ve çözüm planı olmadığı açık bir şekilde görülüyor.

* Bu plan iki devletli çözümü tamamen ortadan kaldırmaktadır.

* Bir mahrumiyet yok etme planıdır.

* Bu plan yeni değildir, Ariel Şaron'un planıdır.

* İnsansız topraksız tarihsiz devletsiz bir Filistin hayal etmektedirler.

AVRUPA PARLAMENTOSU’NDAKİ KONFERANS

* Konferans teröristlerin açıkça propaganda yaptığı kendilerini meşrulaştırmaya çalıştığı bir platforma dönüşmüştür.

* Bu toplantı AP'nin teröre destek verdiğinin ve suç işlediğini açık bir delilidir.

ABD İLE İSTİHBARAT PAYLAŞIMI

* Devam ediyor. Ama yeterli mi? Buna evet demem mümkün değil.

* Terör örgütleriyle mücadelemizde müttefiklerimizden yeterli destek görmüyoruz.

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Dışişleri Bakanlığı Filistin Moskova Orta Doğu Rusya saldırı son dakika Suriye Türkiye
Son güncelleme: 20:07 06.02.2020
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