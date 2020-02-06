Son dakika… Rusya’dan askeri heyet Türkiye’ye geliyor!

Kalın, İdlib konusunda şunları söyledi:
* Askeri gözlem noktaları yerinde durmaya devam edecektir.
* Çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen sınırlarda değişikliği kabul etmemiz mümkün değil.
* Askerlerimizin can güvenliğinin sağlanması için gerekli tahkimat yapılacaktır.
* Rejimin ay sonuna kadar girdiği yerlerden geri çekilmesi gerekir.
* Bundan sonra yapacağı her bir hatanın ağır sonuçları olacaktır.
* Bu mesajları Rus mevkidaşlarımıza da ilettik.
* Astana süreci ile ilgili yeni bir toplantı olabilir.
* Rus askeri heyetiyle görüşmelerden sonra yol haritası belirlenecek.
ORTA DOĞU BARIŞ PLANI
* Bu planın barış ve çözüm planı olmadığı açık bir şekilde görülüyor.
* Bu plan iki devletli çözümü tamamen ortadan kaldırmaktadır.
* Bir mahrumiyet yok etme planıdır.
* Bu plan yeni değildir, Ariel Şaron'un planıdır.
* İnsansız topraksız tarihsiz devletsiz bir Filistin hayal etmektedirler.
AVRUPA PARLAMENTOSU’NDAKİ KONFERANS
* Konferans teröristlerin açıkça propaganda yaptığı kendilerini meşrulaştırmaya çalıştığı bir platforma dönüşmüştür.
* Bu toplantı AP'nin teröre destek verdiğinin ve suç işlediğini açık bir delilidir.
ABD İLE İSTİHBARAT PAYLAŞIMI
* Devam ediyor. Ama yeterli mi? Buna evet demem mümkün değil.
* Terör örgütleriyle mücadelemizde müttefiklerimizden yeterli destek görmüyoruz.