Son dakika… Sabiha Gökçen’deki uçak kazasında son durum açıklandı!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasındaki son durumu açıkladı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Yerlikaya, şunları belirtti:

* Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcumuzdan saat 20:30 itibari ile; 92'si taburcu oldu.

* 14’ü yoğun bakımda olmak üzere 88 hastamızın tedavisi devam ediyor.

* Hepimize geçmiş olsun.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmeye çalışan İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayoları’na ait uçak pistten çıkmıştı.

Kaza sonrası havalimanının geçici olarak uçuşlara kapatılırken olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 180 kişi de yaralanmıştı. Uçağın pistten çıkmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Uçak kazasına ilişkin “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 2 pilotun “şüpheli” olduğu bilgisi paylaşılmıştı.