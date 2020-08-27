Son dakika… Sağlık Bakanı Koca 27 Ağustos corona virüsü verilerini paylaştı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. Verilere göre 26 kişi hayatını kaybederken bin 491 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 263 bin 998'e toplam can kaybı da 6 bin 209'a yükseldi. Bakan Koca, "Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak" ifadelerini kullandı.