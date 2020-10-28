Son dakika… Sağlık Bakanı Koca corona verilerini açıkladı! İşte 28 Ekim tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 77 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 27’ye yükseldi.

Bugün toplam 128 bin 312 test yapılırken, 2 bin305 yeni tanı konuldu. Toplam hasta sayısı 368 bin 513 oldu.

Bugün iyileşen bin 662 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 319 bin 181’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5.0, toplam ağır hasta sayısının ise bin 836 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 33.4 olarak duyuruldu.

DÜN 75 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 76 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 209 yeni hastanın tespit edildiğini ve bin 511 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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