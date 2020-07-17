Son dakika… Sağlık Bakanı Koca coronadan kaynaklı can kaybı ve vaka sayısını açıkladı!

Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosu açıklandı. Verilere göre, son 24 saatte yapılan 41 bin 215 testle beraber toplam test sayısı 4 milyon 191 bin 124’e ulaştı.

Bugün tespit edilen 926 vakayla birlikte toplam vaka sayısı 217 bin 799’a çıktı. Yine bugün 18 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 5 bin 458’e yükseldi.

Güncel verilere göre, son 24 saatte bin 14 hasta, toplamda ise 199 bin 834 kişi sağlığına kavuştu. Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 226, toplam entübe hasta sayısı da 402 oldu.

“YOĞUN BAKIM VE ENTÜBE HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ VAR”

Günlük verileri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, yoğun bakım ve entübe hasta sayısında devam eden tedavilere bağlı artış olduğunu belirtti.

Koca, “Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

DÜN 933 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Bakan Koca, 16 Temmuz’da 933 vakanın tespit edildiğini, 21 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bin 87 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.