Son dakika… Sağlık Bakanı Koca güncel corona tablosunu açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü tablosunu açıkladı. Tabloya göre, bugün yapılan 49 bin 714 testle beraber toplam test sayısı 3 milyon 483 bin 677’ye ulaştı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 5 bin 167’ye yükseldi. Tespit edilen bin 186 vakayla beraber toplam vaka sayısı da 202 bin 284’e çıktı.

2 Temmuz corona tablosuna göre, bin 543 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 176 bin 965’e yükseldi.

Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 67, toplam entübe hasta sayısı da 372 oldu.

EN ÇOK VAKA OLAN 5 İL AÇIKLANDI

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Koca, Burdur ve Gümüşhane’de 2 gündür yeni vaka olmadığını belirtti.

Koca, en çok vaka olan 5 ilin İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya ve Bursa olduğunun altını çizdi.

Bakan Koca, “Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor: Bugün, medyada, yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı” ifadelerini kullandı.

DÜN BİN 192 VAKA GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamasına göre, 1 Temmuz’da 19 kişi hayatını kaybetmiş, bin 192 vaka tespit edilmiş ve 2 bin 311 hasta iyileşmişti.