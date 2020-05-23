Son dakika… Sağlık Bakanı Koca güncel corona verilerini açıkladı!

Türkiye’deki güncel corona virüsü verileri açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 40 bin 178 test yapıldı.

BİN 186 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Bugün bin 186 vaka tespit edilirken 32 kişi de hayatını kaybetti.

Güncel verilere göre, son 24 saatte bin 491 hasta sağlığına kavuşurken toplam iyileşen kişi sayısı 117 bin 602’ye çıktı.

Türkiye’de şimdiye kadar 1 milyon 807 bin 673 test yapıldı. Toplam 155 bin 686 vaka tespit edilirken, 4 bin 308 kişi de hayatını kaybetti.

Verilere göre, toplam yoğun bakım hasta sayısı 775, toplam entübe hasta sayısı da 388 oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 952

Bakan Koca, dün 952 vaka tespit edildiğini, 27 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

“DURUMU AĞIR HASTA SAYISI AZALMAYA DEVAM ETTİ”

Twitter hesabından güncel verileri paylaşan Bakan Koca, destek tedavisine ihtiyaç duyan, durumu ağır olan hasta sayısının bugün de azalmaya devam ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, test sayısına göre öngörülebilir düzeyde yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Koca, “KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe” ifadelerini kullandı.