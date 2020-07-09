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Son dakika… Sağlık Bakanı Koca, güncel corona virüsü tablosunu açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. Verilere göre, bugün 18 kişi hayatını kaybederken bin 24 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 209 bin 962'ye, toplam can kaybı da 5 bin 300'e yükseldi. Bakan Koca, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak vaka sayılarında küçük azalmaların devam ettiğini belirtti.

20:05 -
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Son dakika… Sağlık Bakanı Koca, güncel corona virüsü tablosunu açıkladı!

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’nin günlük corona virüsü tablosunu açıkladı. Tabloya göre, bugün yapılan 50 bin 103 testle birlikte toplam test sayısı 3 milyon 832 bin 623 oldu.

Güncel verilere göre, bugün 18 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı da 5 bin 300’e yükseldi. Yine bugün, tespit edilen bin 24 vakayla beraber toplam vaka sayısı 209 bin 962’ye çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 879 hastanın, toplamda ise 190 bin 390 kişinin sağlığına kavuştuğu açıklandı. Öte yandan toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 179, toplam entübe hasta sayısı ise 399 oldu.

“VAKA SAYILARINDAKİ KÜÇÜK AZALMALAR DEVAM EDİYOR”

Güncel verileri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Koca, iyileşen hasta sayısının yeni tanı konanların iki katından fazla olduğunu belirtti.

Bakan Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı.

* İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla.

* Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor.

DÜN 22 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanı Koca, dün bin 41 vaka tespit edildiğini, 22 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 219 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.

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Son güncelleme: 20:25 09.07.2020
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