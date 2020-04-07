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Son dakika… Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’daki salgın hastaneleriyle ilgili detayları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na ve Sancaktepe'deki alana yapılacak olan hastanelerle ilgili detayları paylaştı. Hastanelerin salgından sonra da kullanılacağını belirten Koca, "Bu hastaneleri tek katlı içinde ameliyathaneleri de olan bütün odaları gerektiğinde yoğun bakım yatağına çekilen hastane olarak planladık" dedi.

20:11 -
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Son dakika… Sağlık Bakanı Koca, İstanbul’daki salgın hastaneleriyle ilgili detayları açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, corona virüsü sebebiyle İstanbul'a iki yeni salgın hastanesi yapılacağını söylemişti.

Erdoğan, bin yataklı olacak hastanelerin plan-proje çalışmasının şu anda hızla devam ettiğini belirterek, “Bunları süratle, şöyle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından, 45 günde tamamlanması planlanan hastaneler için Atatürk Havalimanı’nda ve Sancaktepe'de ilk kepçe vuruldu.

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TÜRKİYE’NİN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE DE YAPILACAK

Türkiye’deki corona virüsü salgınına ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise hastanelerle ilgili şu detayları paylaştı:

* İstanbul’da iki tane bin yataklı, daha doğrusu her bir odaya bir yatak olmak üzere bin odalı hastane planlanıyor.

* Birisi Atatürk havalimanında, birisi Sancaktepe’de. Sancaktepe’deki bizim şehir hastanesi olarak planladığımız bölgemiz.

* Pandemi sonrası devre dışı kalacak şekilde düşünmedik bu hastaneleri. Tek katlı, içinde ameliyathaneleri de olan, bütün odaları gerektiğinde yoğun bakım ünitesi olan hastaneler olarak planladık.

* Yani kalıcı, daha sonraki süreçte benzer ya da farklı amaçlarla kullanılacak hastaneler olacak. Türkiye’nin değişik yerlerinde de planlamayı düşünüyoruz.

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Son güncelleme: 20:14 07.04.2020
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