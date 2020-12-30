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Son dakika… Sağlık Bakanı Koca’dan corona aşısı açıklaması

Corona aşısı gündemiyle toplanan Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacak, sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır" ifadesini kullandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:25, 30/12/2020
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Son dakika… Sağlık Bakanı Koca’dan corona aşısı açıklaması
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantı sonrası Sağlık Bakanı Koca, Çin’den gelen corona virüsü aşısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Aşı risk yönetim stratejisine uygun olarak hakkaniyetle dağıtılacak, sonuçları anlık ve canlı olarak paylaşılacaktır.

* Bilim Kurulumuzun belirlediği stratejiye uygun olarak 28 gün ara ile iki doz halinde uygulanacaktır.


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