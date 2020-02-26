Son dakika… Sağlık Bakanı Koca’dan Corona virüsü açıklaması

Fahrettin Koca’nın konuşmasından satırbaşları:

* Komşumuz İran’da ölü sayısının arttığını görüyoruz. Aldığımız kara sınırı tedbirlerini ve uçuş sınırlarını hatırlatmıştı. Kara sınırı kapılarımızda hastanaleri oluşturup gelen kişileri, İran’da kimseyi almamaya ve gelmek isteyen Türk vatandaşlarımızı da 14 günlük karantina dönemini nasıl uygulayacağımızı gelen kişilere anlatma girişiminde bilim kurumunun bir yaklaşımı oldu.

* Kum ve Meşhed geçmişi olan kişilerin 14 gün boyunca gözetilmesi, bulgusu olan kişilerin hastanede takibi, bu bölgelerde geçmişi olmayan kişilerin de değerlendirmesi yapıldıktan sonra gözlemevi, hastane ve misafirhane gibi yerlerde en az 7 gün bekletilmesi ve yine gerektiğinde bilim kurulunun analizi sonucu 14 gün bekletilmesi yaklaşımı benimsendi.

* Ayrıca yarın sınır kapılarımızda alınan tedbirleri yerinde görmek üzere hareket etmiş olacağım. Hem izolasyon alacağımız hastaneleri ve sınırdaki uygulamaları yerinde görmek açısından gideceğim.

* Tahran’dan gelen vatandaşlarımızı iki merkezde gözlem altına aldık. Şu anda hastalık ya da ateş anlamında farklılık bulunmuyor, herhangi yolcumuzda bir ateş durumu yok. Öksürük ve boğaz ağrısı olan hastalarımız vardı ama klinik olarak da virüse rastlamadık, kötüleşmeye rastlamadık.

* Şu ana kadar testlerin pozitif çıktığı hiçbir ilimiz olmadı, Corona virüsüne şu ana kadar rastlanmadı. Ama yarın olmayacağı anlamına gelmez.