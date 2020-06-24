Son dakika… Sağlık Bakanı Koca’dan ikinci dalga açıklaması!

Bakan Koca şunları söyledi:

* Şu dönemde dünyada halen birinci dalganın etkisi devam ediyor. Yer yer dalgalanmaların olduğunu görmüş oluyoruz. Ve özellikle bu dönemde bazı bölgelerimizde vaka sayılarının daha arttığını görüyoruz.

* Daha öncesine göre de yani bir ay öncesine göre, bu vaka sayılarımızın artışına rağmen yoğun bakıma giren hastamız, yoğun bakımdan entübe edilen hastamız ve vefat eden hastamızın da giderek azaldığını görmüş oluyoruz.

* Daha önce biz yoğun bakımda yüzde 53 oranında hastamızı kaybederken şu an yüzde 2’lere düşmüş oldu.

* Eskiye göre, virüsün etkisinin düştüğü anlamında değil tedavi ile erken dönem yaklaşımla burada sonucu daha pozitif aldığımızı net söyleyebiliriz.

* Şu dönemde birinci dalganın devamı olan dalgalanmaları yaşadığımızı, yeni bir ikinci dalga şeklinde olmadığını vaka sayılarının yer yer bazen öngördüğümüzden daha fazla olduğunu da görüyoruz ama eskiye göre hastane yükümüzün olmadığını daha az olduğunu, hastaneye yatan yoğun bakıma giren, yoğun bakımdan entübe olan, entübe olan hastamızın vefat etme oranlarının giderek çok düştüğünü görüyoruz.

* Burada da özellikle her geçen gün vefat eden vatandaşımızın da yaş ortalamasının da giderek yükseldiğini görüyoruz. 16 Mayıs’tan önce vefat edenlerin ortalama yaşı 71 iken şu an 74’e kadar çıkmış oldu.

* Vaka sayılarında ise daha önce 41 iken ortalama yaş şu an 32’ye kadar düşmüş oldu. Ön planda vaka sayılarında her geçen gün gençlerde de görüldüğünü ortalama yaşın aşağıya doğru indiğini ama yoğun bakıma giren hastaneye yatan entübe olan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın her geçen gün yaşlarının arttığını görüyoruz.

* Bu nedenle özellikle gençlerimiz kendilerini rahat hissetmemeliler. Bu anlamda her ne kadar ciddi belirti ve hastane ortamına girme durumunda bir sonuçla karşılaşmıyorlar olsalar bile riskli olan özellikle büyüklerimize ve kronik hastalığı olanlara bulaştırma potansiyeli çok taşıdıklarını, o nedenle büyüklerimizi ve riskli olan vatandaşlarımızın kendilerini hem korumaları hem gençlerimizin de bu anlamda büyüklerimizi koruma noktasında hassasiyet göstermelerini özellikle tekrar hatırlatmak istiyorum.