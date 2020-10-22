Son dakika… Bakan Koca: İstanbul’daki vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40’ına ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, İl Sağlık Müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimlerle birlikte corona virüsü salgınına dair bir toplantı yaptıklarını duyurdu.

“ALINACAK TEDBİRLERİ KARARLAŞTIRDIK”

Bakan Koca, toplantıda corona salgının İstanbul’daki seyrini görüştüklerini ifade etti.

Koca, paylaşımında “Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık” dedi.

“İSTANBUL’DAKİ VAKA SAYISI TÜRKİYE GENELİNİN YÜZDE 40’INA ULAŞTI”

Bakan Koca, yaptığı son paylaşımda ise İstanbul’daki vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40’ına Ankara’nın da 5 katına ulaştığının ifade etti.

Koca, “Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz” açıklaması yaptı.

VAKA SAYISI ARTAN 7 İLİ AÇIKLAMIŞTI

Bakan Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman, Aydın toplantılarında salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı değerlendirdik. İstanbul başta olmak üzere, bu 7 il ve ülke genelinde vaka artışı görülüyor. Maskenin önemi arttı. Kurallara uyalım” ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosuna göre, bugün yapılan 117 bin 198 testle birlikte toplam test sayısı 12 milyon 876 bin 267 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 102 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 355 bin 528'e çıktı. 71 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 9 bin 584'e yükseldi.

Toplam iyileşen hasta sayısı bin 581 artarak 310 bin 27'ye ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının bin 599, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 5.6 olduğu açıklandı.