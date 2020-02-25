Son dakika… Sağlık Bakanı Koca’dan uçakla ilgili açıklama!

Sağlık Bakanı Koca, Tahran’dan İstanbul’a gelmek için yola çıkan ancak havadayken yetkililer tarafından Ankara’ya ineceği kararlaştırılan uçakla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, şunları söyledi:

* Tüm yolcuların ilk muayeneleri yapıldı. İlk belirlemelere göre virüs belirtisi yok.

* Türkiye’de corona virüsüne rastlanmadı. 4 hastada öksürük, 2 hastada boğaz ağrısı bulunuyor.

* 140 kişi içinde ateşi olan yok.

* Tahran’dan gelenler üzerinde tetkikler yapıldı sonuçlar bu akşam çıkar.

* İstanbul’da hazırlıklarımız tam olmasına rağmen uçağımızı Ankara’ya yönlendirmemizin sebebi Ankara’daki ekibin tecrübeli olmasıydı.

* Daha katı tedbirler alma mecburiyeti doğdu.

* Kum ve Meşhed’den uçuşa izin verilmeyecek.

* İran’daki Türk vatandaşları Türkiye’ye gelmek isterlerse, nasıl getirilmeleri gerektiğiyle ilgili her türlü imkanımızı seferber edeceğiz

* Her yolcu ayrı tek bir odada bulunuyor.

* Gelenlerin hepsi Türk vatandaşı. Hiçbir Türk vatandaşımızın İran’a gitmesine izin vermiyoruz.

* Maskeler mevcut sorun yok. Firmalarla temas halindeyiz. Şu an maske sorunu yaşanmıyor.

* 47 yolcu Zekai Tahir Burak hastanemizde kalanları konuk evinde.

AYRINTILAR GELİYOR…