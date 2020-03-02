Son dakika… Sağlık Bakanı’ndan Corona virüsü açıklaması: Dayanışma içinde olalım

Bakan Koca, Corona virüsüyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, açıklamasında “Mücadelemiz birbirimizle değil, Koronavirüsle” dedi.

Çin’den Amerika’ya uzanmış bir salgınla karşı karşıya olduğumuzu ifade eden Fahrettin Koca, “Tehlike sınırlarımıza dayandığı halde şu ana dek büyük başarı gösterdik” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER Corona virüsünde korkutan gelişme! Komşuda vaka sayısı artıyor

“DAYANIŞMA İÇİNDE OLALIM”

Sağlık Bakanı Koca, şöyle devam etti:

* Zorluklar kaçınılmaz.

* Hiçbir salgınla mücadele konfor içinde yapılmamıştır.

* Dayanışma içinde olalım.

* Mücadelemiz birbirimizle değil, Koronavirüsle.

IRAK İLE SINIRLAR GEÇİŞLERE KAPATILMIŞTI

Bakan Koca, Irak ile kara sınırlarımızın da araç ve yolcu geçişine kapatıldığını açıklamıştı.

Bakan Koca, açıklamasında şunları söylemişti:

* Türkiye ile İtalya, Türkiye ile Güney Kore, Türkiye ile Irak arasında gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları tedbiren durdurulmuştur.

* Ayrıca Irak ile kara sınırlarımız da araç ve yolcu geçişine kapatılmıştır.

* Uygulama mevcut koşullara bağlı ve geçicidir.

* Ülkemizde bugüne dek endişe verici bir durum ortaya çıkmamıştır.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.



CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.