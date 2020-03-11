Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika… Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nde çalışanların izinleri iptal edildi

Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nde bütün izinlerin iptal edildiği bildirildi.

00:22 -
Haberler Gündem
Son dakika… Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nde çalışanların izinleri iptal edildi

NTV’deki habere göre, Sağlık Bakanlığı hudut ve sahillerde görevli memurların izinlerini iptal etti.

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* COVID-19 salgını sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir.

* Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir. 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni veya 105 inci madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108 inci madde çerçevesinde alınan aylıksız iznin iptali söz konusu değildir. Tüm personele tebliğ edilmesi ve gerekli hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

İLGİLİ HABEROkullar tatil edilecek mi? Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklamaOkullar tatil edilecek mi? Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama
evlilik Milli Eğitim Bakanı NTV okul Ölüm Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı son dakika söz tatil
Son güncelleme: 00:31 11.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more