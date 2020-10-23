Son dakika… Sağlık Bakanlığı corona verilerini açıkladı! İşte 23 Ekim tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 74 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 9 bin 658'e yükseldi.

Bugün toplam 115 bin 979 test yapılırken, 2 bin 165 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 357 bin 693 oldu.

Bugün iyileşen bin 493 kişiyle birlikte toplam iyileşen toplam hasta sayısı 311 bin 520’e yükseldi.

Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 5,6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 648 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.2 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.1 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR



Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor.

* Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin.





DÜN 71 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 71 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 102 yeni hastanın tespit edildiğini ve bin 581 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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