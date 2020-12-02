Son dakika… Sağlık Bakanlığı güncel corona verilerini açıkladı! İşte 2 Aralık tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 193 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 14 bin 129’a yükseldi.

Bugün toplam 183 bin 624 test yapıldı. Semptom gösteren 6 bin 690 kişiyle birlikte toplam 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi. Türkiyede toplam hasta sayısı 513 bin 656 oldu.

Bugün iyileşen 4 bin 821 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 414 bin 141’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.3, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 502 olduğu açıklandı.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.7 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 40.1 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: 6690 YENİ HASTAMIZ VAR



Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 6.690 yeni hastamız var. Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı.

* Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız.

DÜN 190 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 190 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 101 yeni hastayla birlikte toplam 30 bin 110 vakanın tespit edildiğini ve 4 bin 593 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.

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